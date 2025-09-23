Раскрыта сумма ущерба по делу Мерваезовой о хищении денежных средств у Минобороны

«Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около 5 млрд рублей», — заявил источник СМИ.
Уголовное дело, возбуждённое в июне 2023 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере, объединяет в себе пять отдельных эпизодов, включая дела, открытые в сентябре 2023 года, январе и марте 2024 года. Мерваезова, Выгулярный и их сообщники проходят по одному уголовному делу, связанному с хищением средств Минобороны в рамках исполнения нескольких государственных контрактов. В качестве потерпевших по делу выступают около пяти организаций. На прошлой неделе стало известно об избрании для Мерваезовой меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Расследование продолжается.
Ранее мэру города Владимир Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Согласно версии следствия, градоначальник вступил в сговор с жителями Московской области и получил не менее 1,1 миллиона рублей за содействие в незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг.