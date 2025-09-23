Красноярцев предупредили о возможных сбоях в работе телевидения и радио

В октябре жители Красноярского края могут столкнуться с кратковременными перебоями в телевизионном и радиовещании. Как сообщила руководитель агентства печати региона Ирина Брежнева, причиной станет природное явление — солнечная интерференция.
Этот феномен, который наблюдается дважды в год, произойдет в период с 1 по 23 октября. В это время Солнце будет находиться на одной прямой линии со спутником связи и наземными приемными станциями.
«Никакой аномалии в этом нет — это обычная осенняя интерференция. Все три недели каждый день с 12:13 по 13:20 Солнце будет оказываться на одной линии с космическим передающим аппаратом и приёмной станцией на Земле», — пояснила Ирина Брежнева.
В результате воздействия помех изображение на экранах может «замереть», пропасть или «распасться» на пиксели. Перебои могут затронуть трансляции каналов Первого и Второго мультиплексов, а также радиостанций «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Специалисты призывают не беспокоиться — помехи носят временный характер и не требуют ремонта оборудования.
Ранее сообщалось об ограничениях работы мобильного интернета в Красноярском крае. Нестабильная работа фиксируется с 26 июля.