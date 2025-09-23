Профессор Бородовский: древние жители Евразии делали доспехи из конских копыт

Долгое время шли споры о том, действительно ли у сарматов (древний союз ираноязычных кочевых племен, родственных скифам, которые с IV века до н. э. по первые века н. э. населяли степи Евразии от Дуная до Аральского моря) были доспехи из копыт. Главным аргументом для противников этой теории была ошибка древних авторов, которые писали, что сарматы не знали железа, поэтому и делали костяные доспехи, но археологи установили, что железо у сарматов было, а значит, и необходимости делать доспехи из других материалов у сарматов не имелось.