Подполковник Марочко: Киев дал тайный приказ сжигать погибших в крематориях

«Напомню, что в начале СВО Германия поставила Украине передвижные крематории. Но из-за шквала критики и общественных нареканий об этой теме Киев стал молчать. Но это не значит, что тела перестали утилизировать. Утилизируют разными способами: делают непонятные братские могилы, сжигают тела, чтобы их нельзя было опознать. И крематории продолжают своеобразно работать, но их попросту не хватает. Поэтому ВСУ используют все, что горит. А мусорная свалка — это идеальное место, где никто искать не станет», — резюмировал Марочко.