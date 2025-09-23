Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник Марочко: Киев дал тайный приказ сжигать погибших в крематориях

ВСУ не только сжигают тела, но и хоронят в братских могилах и сбрасывают в водоемы, сообщил военный эксперт. По его словам, это делается для того, чтобы скрыть реальные потери в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Практика избавления от тел погибших украинских военных, в том числе путем сожжения, не нова, подобные действия фиксировались еще в 2014 году. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ сжигают тела своих солдат на свалке в Херсоне.

«Без ведома военно-политического руководства Украины такие действия происходить не могут. Фиксация была еще в 2014 году, когда в Славянске огромное количество тел украинских боевиков скидывали в озеро и пытались как-то спрятать. Все это происходит в рамках замалчивания реальных потерь, о которых не принято говорить на Украине», — отметил Марочко.

Большое количество потерь в рядах ВСУ — это большое финансовое бремя на бюджет Украины, поэтому их скрывают, добавил военный эксперт.

«Напомню, что в начале СВО Германия поставила Украине передвижные крематории. Но из-за шквала критики и общественных нареканий об этой теме Киев стал молчать. Но это не значит, что тела перестали утилизировать. Утилизируют разными способами: делают непонятные братские могилы, сжигают тела, чтобы их нельзя было опознать. И крематории продолжают своеобразно работать, но их попросту не хватает. Поэтому ВСУ используют все, что горит. А мусорная свалка — это идеальное место, где никто искать не станет», — резюмировал Марочко.

Ранее подполковник Олег Иванников заявил, что ВСУ сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери.