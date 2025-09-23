Подполковник Марочко: Киев дал тайный приказ сжигать погибших в крематориях

Практика избавления от тел погибших украинских военных, в том числе путем сожжения, не нова, подобные действия фиксировались еще в 2014 году. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ сжигают тела своих солдат на свалке в Херсоне.
«Без ведома военно-политического руководства Украины такие действия происходить не могут. Фиксация была еще в 2014 году, когда в Славянске огромное количество тел украинских боевиков скидывали в озеро и пытались как-то спрятать. Все это происходит в рамках замалчивания реальных потерь, о которых не принято говорить на Украине», — отметил Марочко.
Большое количество потерь в рядах ВСУ — это большое финансовое бремя на бюджет Украины, поэтому их скрывают, добавил военный эксперт.
«Напомню, что в начале СВО Германия поставила Украине передвижные крематории. Но из-за шквала критики и общественных нареканий об этой теме Киев стал молчать. Но это не значит, что тела перестали утилизировать. Утилизируют разными способами: делают непонятные братские могилы, сжигают тела, чтобы их нельзя было опознать. И крематории продолжают своеобразно работать, но их попросту не хватает. Поэтому ВСУ используют все, что горит. А мусорная свалка — это идеальное место, где никто искать не станет», — резюмировал Марочко.
Ранее подполковник Олег Иванников заявил, что ВСУ сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери.