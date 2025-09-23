Ричмонд
В Беларусь идёт похолодание. Где 23 сентября будет всего +12°С?

23 сентября в Беларусь начнет поступать холодная воздушная масса.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Смартпресс

По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами — грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем +11..+17°С, по юго-восточной части республики +18..+24°С.

Погода в регионах:

Минск +12 .. +14°С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность 80−90%).

Брест +13 .. +15°С. Ветер северный, 4−9 м/с. Облачно. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%).

Витебск +12 .. +14°С. Ветер западный, 4−9 м/с. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%).

Гомель +22 .. +24°С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Облачно с прояснениями. Без осадков (вероятность дождя 10−15%).

Гродно +14 .. +16°С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Облачно с прояснениями. Без осадков (вероятность дождя 5−10%).

Могилев +13 .. +15°С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 70−80%).