В Беларусь идёт похолодание. Где 23 сентября будет всего +12°С?

По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами — грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем +11..+17°С, по юго-восточной части республики +18..+24°С.