Новый патент иркутских ученых позволит добывать больше золота

Сотрудники ИРНИТУ и ИрИХ им. А. Е. ФАворского СО РАН получили патент на новый регент-собиратель для флотационного обогащения золотосодержащих руд. Разработка позволит увеличить процент извлечения золота из сырья. Проект выполнен в рамках программы «Приоритет-2030», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу университета.
Как пояснил руководитель лаборатории «Флотация и химия реагентов» политехнического университета, доцент Александр Бурдонов, совместные исследования вуза и академического института направлены на создание металлических и неметаллических руд, редкоземельных металлов и техногенного сырья.
Специалисты ИрИХ СО РАН синтезируют вещества, которые затем тестируются в университете для определения оптимальных условий применения — концентрации, режима взаимодействия и способности закрепляться на материалах.
За последние три года исследовательская группа создала более 40 новых соединений. Последний запатентованный реагент — ксантогенат 2-бутил-2-этилпропан-1,3-диола — используется как дополнительный гетерополярный собиратель и показал высокую эффективность в сочетании с распространенными пенообразователями.
Также ученные совместно с коллегами из Китая ищут решение по разработке реагентов для флотационного обогащения редкоземельных металлов. На данный момент цель проекта — подготовка заявки на грант Российского научного фонда.
Ранее агентством сообщалось, что инженеры Иркутской области выполнили более 50 заказов по импортозамещению оборудования за два года. Об этом сообщили губернатору Игорю Кобзеву во время визита в лаборатории ИРНИТУ.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в инженерных лабораториях и Конструкторско-технологическом бюро Иркутского политеха. Специалисты представили ему разработки, созданные по запросу региональных предприятий, включая 3D-модель маслоагрегата для нефтегазовой отрасли и сверлильную машину для авиационной промышленности.