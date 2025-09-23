«Ручной» медведь по кличке Тедди растерзал женщину на глазах у детей

Когда Келли Энн пошла чистить вольер к медведю, она попыталась отвлечь его, бросив еду в один угол клетки. В этот момент Тедди набросился на женщину. Сосед, Скотт Кастоун, услышав крики, прибежал с оружием и ликвидировал хищника, однако было уже слишком поздно. Келли Энн получила несовместимые с жизнью травмы.