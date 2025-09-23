«Ручной» медведь по кличке Тедди растерзал женщину на глазах у детей

В американском штате Пенсильвания трагически оборвалась жизнь 35-летней Келли Энн Уолц: ее насмерть загрыз «ручной» медведь по кличке Тедди. Страшная сцена разыгралась на глазах у соседских детей, наблюдавших за происходящим из окна.
Супруги Уолц славились своей любовью к экзотическим животным и содержали в своем имении целый зверинец, включая льва, пуму, ягуара, тигра, леопарда и двух сервалов. Однако, как оказалось, самой большой опасностью стал выращенный ими медведь.
Когда Келли Энн пошла чистить вольер к медведю, она попыталась отвлечь его, бросив еду в один угол клетки. В этот момент Тедди набросился на женщину. Сосед, Скотт Кастоун, услышав крики, прибежал с оружием и ликвидировал хищника, однако было уже слишком поздно. Келли Энн получила несовместимые с жизнью травмы.
По свидетельствам знакомых, медведь и ранее проявлял агрессию, но супруги не принимали должных мер. Глава охотничьей комиссии Пенсильвании также отметил, что женщина не полностью соблюдала правила обращения с опасными хищниками, передает издание Daily Mirror.
В Греции местный житель, Христос Ставрианидис, погиб после нападения медведя в лесу. Последние минуты своей жизни он успел запечатлеть на камеру смартфона.