Россиян предостерегли от выброса вещей соседей: как легально освободить подъезд

«Чтобы узаконить хранение вещей надо найти место, которое соответствует противопожарным нормативам. Оно не может располагаться в подвале, на чердаке или на пути к эвакуационному выходу, то есть на лестнице или лестничной камере. А потом проведут одно или заочное собрание жильцов и примут решение», — добавил Владимир Кошелев.