Россиян предостерегли от выброса вещей соседей: как легально освободить подъезд

Соседи не могут самовольно очистить подъезд от, казалось бы, ненужных вещей. Чужая собственность, даже если она мешает жильцам, остается неприкосновенной. Об этом напомнил депутат Госдумы Владимир Кошелев, транслирует ТАСС.
Парламентарий добавил, что соседи могут легально избавиться от чьих-то вещей. Для этого необходимо постановление об освобождении помещений общего пользования. За ним нужно обращаться в суд, пояснил депутат.
«Чтобы узаконить хранение вещей надо найти место, которое соответствует противопожарным нормативам. Оно не может располагаться в подвале, на чердаке или на пути к эвакуационному выходу, то есть на лестнице или лестничной камере. А потом проведут одно или заочное собрание жильцов и примут решение», — добавил Владимир Кошелев.
