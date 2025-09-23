Ричмонд
Россиянам дали советы, как завести новых друзей после 30 лет

Психолог Сапелкина перечислила места, где можно найти друзей взрослым.

Источник: Комсомольская правда

Найти новых друзей во взрослом возрасте оказалось сложнее, чем кажется. Социальные сети и приложения дают возможность быстро обменяться лайками и комментариями, но настоящая дружба требует времени и живого общения. Психолог Варвара Сапелкина рассказала KP.RU, где найти друзей в 2025 году.

— Я бы предложила рассмотреть стратегию поиска друзей в двух форматах: онлайн и реальные знакомства. Но все это не отменяет гибридного формата дружбы, — поделилась эксперт.

По ее словам, ключ к новым знакомствам — это общие интересы и активности, где легко встретить людей с похожими увлечениями. Специалист рекомендует обратить внимание на спортивные группы, командные игры и квизы, учебные курсы, волонтерские проекты и онлайн-платформы знакомств.

— Принято думать, что взрослым искать новые знакомства сложнее, этому есть объяснение: во-первых, жизненные привычки и приоритеты с возрастом уже сложились, во-вторых, расстояние тоже может играть решающую роль, — отметила эксперт.

Многие избегают новых знакомств из страха быть отвергнутыми или выглядеть неловко. Это мешает завязывать новые отношения.