Россиянам дали советы, как завести новых друзей после 30 лет

Найти новых друзей во взрослом возрасте оказалось сложнее, чем кажется. Социальные сети и приложения дают возможность быстро обменяться лайками и комментариями, но настоящая дружба требует времени и живого общения. Психолог Варвара Сапелкина рассказала KP.RU, где найти друзей в 2025 году.