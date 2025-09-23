В Снеговой Пади восстанавливают уличное освещение

«В 2024 году Правительством Приморья, администрацией Владивостока и Министерством обороны подписана дорожная карта об этапах передачи имущества и финансировании, нам передают всю документацию. В первую очередь налаживаем освещение на улицах. Параллельно ведем работу по приемке сетей водоснабжения, водоотведения и тепла. Решение по их ремонту будет принято в зависимости от результатов обследования», — рассказал заместитель главы Владивостока Роман Чернявский.