В Снеговой Пади восстанавливают уличное освещение

Фонари уже заработали по основным дорогам к детской поликлинике и школе № 83.

Источник: Мэрия Владивостока

Подрядчик проложил новые кабельные линии в Снеговой Пади на улице Адмирала Смирнова. Сейчас рабочие сосредоточатся на дорогах к жилым домам.

Сети изначально являлись имуществом Российской Федерации, построенным Министерством обороны вместе с жилым кварталом. Сейчас их передают муниципалитету, отмечает пресс-служба мэрии.

При этом коммунальные услуги жители получали и получают в полном объеме и до передачи, независимо от принадлежности сетей. Нарекания в основном вызывали сети наружного освещения, на некоторых улицах не работали фонари. Подрядчик в данный момент обследует их и ремонтирует.

«В 2024 году Правительством Приморья, администрацией Владивостока и Министерством обороны подписана дорожная карта об этапах передачи имущества и финансировании, нам передают всю документацию. В первую очередь налаживаем освещение на улицах. Параллельно ведем работу по приемке сетей водоснабжения, водоотведения и тепла. Решение по их ремонту будет принято в зависимости от результатов обследования», — рассказал заместитель главы Владивостока Роман Чернявский.