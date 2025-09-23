Ричмонд
В Новосибирской области камеры начали штрафовать за телефон за рулём

С 18 сентября на дорогах Новосибирской области начали работать 13 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации.

Источник: Freepik

Они фиксируют не только превышение скорости, но и использование телефона за рулем, а также езду без ремня безопасности. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

По данным Telegram-канала «ГКУ НСО ЦОДД», за первые три дня системы зафиксировали свыше 3,4 тысячи случаев использования телефона во время движения и почти 2,6 тысячи нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями.

Жители Новосибирска уже получили первые штрафы. Так, один из водителей рассказал BFM-Новосибирск, что впервые был оштрафован на 1250 рублей за использование телефона за рулем.

Эксперты отмечают: усиление контроля связано с высоким риском подобных нарушений. Несмотря на то, что аварии на трассах случаются реже, чем в городе, последствия там часто бывают более тяжелыми из-за больших скоростей и игнорирования правил безопасности.