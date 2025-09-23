11-летний мальчик предотвратил пожар от электросамоката в Новосибирске

Возгорание электросамоката произошло в одной из квартир Новосибирска 19 сентября.
Инцидент произошел, когда 11-летний ребенок находился дома один. Мальчик заметил, что электросамокат, оставленный на зарядке на балконе, начал сильно дымить. Ребенок отправил видеосообщение своей матери.
Женщина, получив сигнал от сына, вызвала пожарную охрану и по телефону дала указание покинуть квартиру.
«Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание подручными средствами на площади 0,2 квадратных метра, не дав распространиться огню по квартире», — сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.