Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний мальчик предотвратил пожар от электросамоката в Новосибирске

Женщина, получив сигнал от сына, вызвала пожарную охрану и по телефону дала указание покинуть квартиру.

Источник: Om1 Новосибирск

Возгорание электросамоката произошло в одной из квартир Новосибирска 19 сентября.

Инцидент произошел, когда 11-летний ребенок находился дома один. Мальчик заметил, что электросамокат, оставленный на зарядке на балконе, начал сильно дымить. Ребенок отправил видеосообщение своей матери.

Женщина, получив сигнал от сына, вызвала пожарную охрану и по телефону дала указание покинуть квартиру.

«Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание подручными средствами на площади 0,2 квадратных метра, не дав распространиться огню по квартире», — сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.