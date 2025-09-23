В Иркутске исчезнет знаменитый светомузыкальный фонтан у острова Юность. Об этом свидетельствует информация на официальном портале госзакупок. Администрация города начала поиск подрядчика, которому предстоит демонтировать популярный у горожан фонтан. На эти цели из бюджета выделяют 1,8 миллиона рублей.
До 26 сентября администрация будет выбирать специалистов, которые возьмутся за непростую работу. Им предстоит не просто разобрать конструкцию, а аккуратно размыть грунт, поднять со дна все элементы и даже очистить акваторию от накопившегося мусора.
Интересно, что подрядчик полностью берет на себя ответственность за утилизацию: все отходы должны отправиться на лицензированные полигоны. При этом заказчики оставили за собой право в любой момент проконтролировать ход работ. Двухмесячный срок на демонтаж стартует сразу после выбора исполнителя.