Собянин сообщил о ещё трёх сбитых дронах, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
«(Системой — прим. ред.) ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства…», — написал мэр в своём канале в мессенджере Max.
Он уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
Напомним, ночью 23 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что над территорией региона были нейтрализованы четыре вражеских беспилотника. Он добавил, что ранения людей и разрушений удалось избежать.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше