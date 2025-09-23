Мирошник: ВСУ минируют гражданские объекты минами из 3D-принтеров

«К сожалению, у противника производство подобных самодельных взрывных устройств поставлено на поток и оно “очень креативно”. ВСУ используют такого рода самодельные взрывные устройства для забрасывания и минирования гражданских объектов. Это прямое нарушение конвенции о негуманном оружии. Использование взрывных устройств в виде имитации под какие-либо бытовые предметы запрещено международными конвенциями», — сказал Мирошник.