Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: ВСУ минируют гражданские объекты минами из 3D-принтеров

Применение напечатанных на 3D-принтере и замаскированных под вещи мин является нарушением международных норм, отметил посол. Производство подобных мин поставлен в ВСУ на поток.

Источник: Аргументы и факты

Использование Вооруженными силами Украины напечатанных на 3D-принтере мин является нарушением международных конвенций, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей рассказал, что украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, в том числе напечатнные на 3D-принтере мины, на покровском направлении. Такие мины не определяются металлоискателем.

«К сожалению, у противника производство подобных самодельных взрывных устройств поставлено на поток и оно “очень креативно”. ВСУ используют такого рода самодельные взрывные устройства для забрасывания и минирования гражданских объектов. Это прямое нарушение конвенции о негуманном оружии. Использование взрывных устройств в виде имитации под какие-либо бытовые предметы запрещено международными конвенциями», — сказал Мирошник.

Он напомнил, что Украина не так давно вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

«Но Киев не соблюдал ее и до выхода из нее», — резюмировал Мирошник.