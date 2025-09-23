Использование Вооруженными силами Украины напечатанных на 3D-принтере мин является нарушением международных конвенций, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Ранее экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей рассказал, что украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, в том числе напечатнные на 3D-принтере мины, на покровском направлении. Такие мины не определяются металлоискателем.
«К сожалению, у противника производство подобных самодельных взрывных устройств поставлено на поток и оно “очень креативно”. ВСУ используют такого рода самодельные взрывные устройства для забрасывания и минирования гражданских объектов. Это прямое нарушение конвенции о негуманном оружии. Использование взрывных устройств в виде имитации под какие-либо бытовые предметы запрещено международными конвенциями», — сказал Мирошник.
Он напомнил, что Украина не так давно вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
«Но Киев не соблюдал ее и до выхода из нее», — резюмировал Мирошник.