Врач Кондрахин: большой спорт может быть опасен проблемами со здоровьем

«Спорт, высокие достижения — это не совсем про здоровье. Спорт, высокие достижения — это на результат. Естественно, результат достигается титаническими нагрузками. Если человек нагружает и перегружает себя, то это рано или поздно сказывается на работе сердца», — заявил собеседник издания.