Врач Кондрахин: большой спорт может быть опасен проблемами со здоровьем

Большой спорт нацелен на результат, который достигается за счет огромных нагрузок, они могут оказать негативное влияние на работу сердца, предупредил в беседе с aif.ru кардиолог Андрей Кондрахин.
«Спорт, высокие достижения — это не совсем про здоровье. Спорт, высокие достижения — это на результат. Естественно, результат достигается титаническими нагрузками. Если человек нагружает и перегружает себя, то это рано или поздно сказывается на работе сердца», — заявил собеседник издания.
Андрей Кондрахин отметил, что чрезмерная нагрузка на сердце может привести к различным заболеваниям.
«Может инфаркт случиться, гипертоническая болезнь, которая приведет либо к инфаркту, либо к инсульту. Вариантов очень много и сказать однозначно нельзя. Но могу сказать одно: каждый орган в нашем организме рассчитан на свою нагрузку», — сообщил он.
