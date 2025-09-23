В Башкирии потеплеет до +27 градусов

В среду, 24 сентября, вновь без существенных осадков, по северу республики прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +22, +27, по северу до +17 градусов.