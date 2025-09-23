Ричмонд
В Башкирии потеплеет до +27 градусов

Синоптики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Источник: Башинформ

Сегодня, 23 сентября, в регионе будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +22, +27 градусов.

В среду, 24 сентября, вновь без существенных осадков, по северу республики прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +22, +27, по северу до +17 градусов.

В четверг, 25 сентября, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +13, +18, по югу +20, +25 градусов.

Накануне МЧС Башкирии предупредило о тумане и порывистом ветре, сообщал Башинформ.