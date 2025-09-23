В Госдуме предложили запретить высаживать из автобусов пенсионеров

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой запретить принудительно высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, которые едут без сопровождения и не смогли подтвердить оплату проезда или наличие льгот. Соответствующее обращение было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Лантратова планирует подготовить поправки в законодательство, которые установят такой запрет. Она напомнила, что в настоящее время подобные меры защиты действуют для детей до 16 лет и инвалидов первой группы. По мнению депутата, пожилые люди также относятся к уязвимым категориям граждан, нуждающимся в аналогичной законодательной поддержке.
Принятие данной инициативы, по словам Лантратовой, позволит усилить защиту прав и интересов пожилых граждан, повысить уровень их социальной защищенности и предотвратить ситуации, угрожающие их жизни и здоровью.
— Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем, — рассказала Лантратова в беседе с РИА Новости.
Кроме того, стало известно, что в некоторых российских регионах пенсионеры смогут получить доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября.