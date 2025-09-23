В Госдуме предложили запретить высаживать из автобусов пенсионеров

Лантратова планирует подготовить поправки в законодательство, которые установят такой запрет. Она напомнила, что в настоящее время подобные меры защиты действуют для детей до 16 лет и инвалидов первой группы. По мнению депутата, пожилые люди также относятся к уязвимым категориям граждан, нуждающимся в аналогичной законодательной поддержке.