Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старые сараи и погреба сносят на улице Бурденко в Новосибирске

Их незаконно возвели на муниципальной земле.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска начали сносить старые хозяйственные постройки. Демонтируют сараи и погреба на улице Бурденко, 60. Данные объекты были незаконно возведены на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— До конца недели мы планируем завершить работу по сносу и привести территорию в соответствие с нормами. Уже снесены постройки на территории более 300 квадратных метров, — уточнил директор Городского центра наружной рекламы Андрей Павловский.

Всего специалисты планируют расчистить территорию в 600 квадратных метров. Погреба будут засыпаны грунтом.