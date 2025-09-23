Старые сараи и погреба сносят на улице Бурденко в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска начали сносить старые хозяйственные постройки. Демонтируют сараи и погреба на улице Бурденко, 60. Данные объекты были незаконно возведены на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— До конца недели мы планируем завершить работу по сносу и привести территорию в соответствие с нормами. Уже снесены постройки на территории более 300 квадратных метров, — уточнил директор Городского центра наружной рекламы Андрей Павловский.
Всего специалисты планируют расчистить территорию в 600 квадратных метров. Погреба будут засыпаны грунтом.