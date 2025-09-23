В Красноярском крае полицейские поймали 14-летнего мотоциклиста

В городе Шарыпово полицейские поймали 14-летнего мотоциклиста без водительских прав и полюса ОСАГО. Как рассказали в МВД Красноярского края, его Regulmoto Athlete уже отправили на спецстоянку.
По словам самого школьника, он ехал на мотокросс, увидел сотрудников Госавтоинспекции, заехал во двор, после чего заглох. Мотоцикл ребенку купили родители.
На маму мальчика составили административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей.
Кроме того, полицейские составили рапорт о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.