В Иркутске стартовал проект «Кибербезопасность. Цифровые волонтеры»

Иркутск, НИА-Байкал — С 22 по 26 сентября в Иркутске проходит серия образовательных мероприятий, посвященных цифровой безопасности.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Проект нацелен на развитие цифровой грамотности среди молодежи, подготовку добровольцев в области кибербезопасности и противодействие онлайн-угрозам, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый открытый мастер-класс состоялся в актовом зале на улице Марата, 14. Спикерами выступили специалисты из столицы, принимавшие участие в разработке правительственного проекта «Кибербезопасность Москва».

В рамках предстоящих занятий участники изучат:

защиту личных данных и управление цифровым следом; способы противодействия фишинговым атакам и дезинформации; правила безопасности в мессенджерах и публичных сетях Wi-Fi; методы противодействия незаконному обороту наркотиков в интернете.

Программа включает практические занятия и тематические квизы. Особый акцент сделан на подготовке цифровых волонтеров, которые смогут выявлять опасный контент, вести просветительскую работу и участвовать в противодействии киберугрозам.

По итогам участники получат сертификаты об окончании курса.