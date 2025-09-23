В Иркутске стартовал проект «Кибербезопасность. Цифровые волонтеры»

Проект нацелен на развитие цифровой грамотности среди молодежи, подготовку добровольцев в области кибербезопасности и противодействие онлайн-угрозам, сообщает пресс-служба мэрии.
Первый открытый мастер-класс состоялся в актовом зале на улице Марата, 14. Спикерами выступили специалисты из столицы, принимавшие участие в разработке правительственного проекта «Кибербезопасность Москва».
В рамках предстоящих занятий участники изучат:
защиту личных данных и управление цифровым следом; способы противодействия фишинговым атакам и дезинформации; правила безопасности в мессенджерах и публичных сетях Wi-Fi; методы противодействия незаконному обороту наркотиков в интернете.
Программа включает практические занятия и тематические квизы. Особый акцент сделан на подготовке цифровых волонтеров, которые смогут выявлять опасный контент, вести просветительскую работу и участвовать в противодействии киберугрозам.
По итогам участники получат сертификаты об окончании курса.