Новосибирский зоопарк сократил режим работы на один час

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило с 22 сентября 2025 года изменил часы приема посетителей. Теперь полюбоваться обитателями зоосада можно с 09:00 до 20:00. Информация об этом появилась в социальных сетях учреждения.
В сообщении не говорится о причинах таких изменений. Предположительно, это может быть связано с уменьшением светового дня. Теперь кассы будут закрываться в 19:00, после чего зоологический парк будет работать только на выход.
При этом стоимость входного билета в зоопарк останется прежней. Для взрослых — 600 рублей, льготный — 300 рублей.
