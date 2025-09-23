Башкирию ждут теплые дни с порывистым ветром

На следующий день, 25 сентября, погода испортится: кое-где пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер будет дуть с юга, а затем развернётся на северо-запад. Он останется умеренным, но в отдельных районах днём возможны сильные порывы. Ночью температура опустится до +8…+13, днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов. На юге Башкирии по-прежнему тепло — до +20…+25.