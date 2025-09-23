Башкирию ждут теплые дни с порывистым ветром

Стало известно, сколько еще продлится бабье лето в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, нежиться в лучах солнца жителям региона осталось несколько дней.
Сегодня, 23 сентября, в Башкирии осадков не ожидается. Подует умеренный юго-западный и западный ветер, а днем в некоторых районах его порывы могут усилиться, воздух же прогреется до +22…+27.
В среду, 24 сентября, день снова будет преимущественно сухим, лишь на севере республики возможен небольшой дождь. Ветер сохранится юго-западный и западный, умеренный, местами с сильными порывами. Ночная температура составит +10…+15 градусов, днём ожидается +22…+27. На севере региона будет прохладнее, до +17 градусов.
На следующий день, 25 сентября, погода испортится: кое-где пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер будет дуть с юга, а затем развернётся на северо-запад. Он останется умеренным, но в отдельных районах днём возможны сильные порывы. Ночью температура опустится до +8…+13, днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов. На юге Башкирии по-прежнему тепло — до +20…+25.
