В челябинском аэропорту отменены два рейса в Москву, вылет в Сочи задерживается

У челябинцев 23 сентября возникли проблемы с тем, чтобы вернуться из Москвы и улететь в столицу.
Задерживается прибытие трех авиарейсов из Москвы. Посадка первого перенесена с 4:25 на 9:55. Второй должен был приземлиться в 5:05, но фактически прибыл только в 7:53.
Третий самолет вместо 6:30 ждут к 9:50.
Еще два рейса из Москвы (с прибытием в Челябинск в 11:35 и 15:25) вообще отменили. Обратные полеты из Челябинска в Москву в 12:30 и 16:20 также не состоятся.
— В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, компания вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, — прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.
В Челябинске утром 23 сентября также задерживается отправка самолета в Сочи. Вместо 6:10 он вылетит в 10:40. В Сочи накануне Росавиация также ограничивала работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов.