Юрист назвал опасные сигналы при романтическом общении в интернете

Юрист Крылов: если онлайн-знакомый просит деньги — сразу берите паузу.

Источник: Комсомольская правда

Онлайн-знакомства могут таить серьезные опасности. Мошенники на сайтах знакомств нередко заводят долгие переписки, чтобы вызвать доверие. Юрист, генеральный директор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов рассказал KP.RU, какие сигналы в общении должны насторожить.

— При общении онлайн аферист попытается вывести вас на определенные действия, которые всегда связаны с какими-то финансовыми инструментами. Вопросы и предложения типа: «Давай я тебе дам…», «Давай я тебя научу…», «Дай мне…», «Научи меня…», «Помоги мне…» — для вас это всегда должно быть сигналом «стоп», красной линией, — объяснил юрист.

По его словам, такие схемы построены на игре на эмоциях. Жертву могут уговаривать помочь в трудной ситуации или обещать быстрый заработок, заставляя принимать решения на чувствах. Именно поэтому важно взять паузу и не поддаваться на давление.

— Посмотрели профиль, поговорили, если все нравится, назначайте личную встречу. Если собеседник «соскакивает», постоянно придумывает поводы, чтобы не встречаться, но продолжает диалог, значит, что-то не так. Прерывайте общение. Если это твое, оно от тебя не уйдет. А вот мошенники избегают личных встреч, — добавил специалист.

Юрист отметил, что проверить нового знакомого можно через специальные Telegram-каналы, где публикуют информацию о мошенниках с сайтов знакомств, чтобы предупредить других и не дать им попасться на удочку.