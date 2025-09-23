Юрист назвал опасные сигналы при романтическом общении в интернете

— При общении онлайн аферист попытается вывести вас на определенные действия, которые всегда связаны с какими-то финансовыми инструментами. Вопросы и предложения типа: «Давай я тебе дам…», «Давай я тебя научу…», «Дай мне…», «Научи меня…», «Помоги мне…» — для вас это всегда должно быть сигналом «стоп», красной линией, — объяснил юрист.