Кардиолог Кондрахин посоветовал регулярно делать коагулограмму

Кардиолог Андрей Кондрахин прокомментировал в беседе с aif.ru смерть хоккеиста Василия Карташова во время матча Ночной хоккейной лиги и порекомендовал спортсменам сдавать анализы, а также делать коагулограмму.
«Надо помнить, что когда мы занимаемся физическими упражнениями или какими-то нагрузками, которые раньше никогда не делали, неплохо сходить к врачу и сделать ЭКГ. Посмотреть анализы крови. Общий анализ крови. Общий анализ мочи. Возможно сделать коагулограмму», — рассказал собеседник издания.
Андрей Кондрахин объяснил, что коагулограмма является исследованием, с помощью которого врачи определяют, насколько хорошо или плохо сворачивается кровь. Он также обратил внимание на важность диспансеризации.
«У спортсменов нагрузки зашкаливают. Они не совсем такие же, как у обычного человека», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что в Москве во время матча между командами «Люблино» и «Белые Медведи ЕР» умер хоккеист Василий Карташов. Это произошло 21 сентября. Спортсмен почувствовал себя плохо на льду. Врачи своевременно оказали ему помощь. Однако, несмотря на все усилия, спасти Василия Карташова не удалось.
Андрей Кондрахин допустил, что хоккеист мог умереть из-за тромба. Однако он отметил, что точную причину смерти должны установить после вскрытия.