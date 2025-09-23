Кардиолог Кондрахин посоветовал регулярно делать коагулограмму

Ранее стало известно, что в Москве во время матча между командами «Люблино» и «Белые Медведи ЕР» умер хоккеист Василий Карташов. Это произошло 21 сентября. Спортсмен почувствовал себя плохо на льду. Врачи своевременно оказали ему помощь. Однако, несмотря на все усилия, спасти Василия Карташова не удалось.