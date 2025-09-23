Проект высоток на слиянии двух рек в Омске вызвал резкую критику горожан

Планы строительства в историческом центре Омска нового ЖК из двух 30-этажных башен вызвали возмущение у горожан в соцсети «ВКонтакте». Хотя договор властей с инвестором о таком «развитии» территории уже заключен.
Омское отделение ВООПИК выложило в своем паблике во «ВКонтакте» визуализацию планируемого ЖК в центре города, где на месте старой ТЭЦ-1 доминируют две 30-этажные башни. Краеведы уточнили, что, несмотря на их протесты, инвестор уже найден, и вскоре здесь может начаться строительство. И добавили, что в идеале территория у слияния рек должна быть общедоступной и без элитного жилья. Любая застройка здесь, на их взгляд, не должна быть выше 3−4-х этажей.
Кстати, старый корпус ТЭЦ-1 имеет статус объекта культурного наследия.
В комментариях к посту Омского отделения ВООПИК горожане назвали проект «безвкусицей» и спрогнозировали, что он «погубит» исторический облик центра.
