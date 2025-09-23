Проект высоток на слиянии двух рек в Омске вызвал резкую критику горожан

Омское отделение ВООПИК выложило в своем паблике во «ВКонтакте» визуализацию планируемого ЖК в центре города, где на месте старой ТЭЦ-1 доминируют две 30-этажные башни. Краеведы уточнили, что, несмотря на их протесты, инвестор уже найден, и вскоре здесь может начаться строительство. И добавили, что в идеале территория у слияния рек должна быть общедоступной и без элитного жилья. Любая застройка здесь, на их взгляд, не должна быть выше 3−4-х этажей.