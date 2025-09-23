РИАН: Украинцы массово распродают зимнюю экипировку стран НАТО

Так, например, натовские зимние куртка и штаны можно приобрести за шесть тысяч гривен (примерно 145 долларов), а термокомплект из Британии обойдется в четыре тысячи гривен (больше 96 долларов), а за бундесверовскую теплую куртку продавцы просят 1850 гривен (больше 44 долларов). За две тысячи гривен (более 48 долларов) на сайте также можно обзавестись натовской обувью.