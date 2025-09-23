Украинцы начали распродавать в социальных сетях иностранную зимнюю экипировку НАТО, которую Киеву в качестве помощи направляли страны военного альянса. Об этом после анализа соцсетей Незалежной сообщает РИА Новости.
При этом, некоторые граждане Украины утверждают, что это «их личные вещи», другие же даже предлагают подобрать нужный размер.
Так, например, натовские зимние куртка и штаны можно приобрести за шесть тысяч гривен (примерно 145 долларов), а термокомплект из Британии обойдется в четыре тысячи гривен (больше 96 долларов), а за бундесверовскую теплую куртку продавцы просят 1850 гривен (больше 44 долларов). За две тысячи гривен (более 48 долларов) на сайте также можно обзавестись натовской обувью.
Ранее сообщалось, что украинцы распродают в интернете военную и гуманитарную помощь, полученную от стран Североатлантического альянса. На специализированном сайте можно найти сухпайки из США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши. Некоторые продают в единичном экземпляре как «сувенир с учений», а другие — целыми партиями или под заказ.
К слову, практически с самого начала СВО жители Незалежной активно распродавали генераторы, которые поставляла им Европа в качестве гуманитарной помощи.