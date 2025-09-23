Вооруженные силы Украины сжигали тела своих погибших сослуживцев на свалке в Херсоне, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Подобная практика используется ВСУ не первый год для сокрытия реального числа потерь и экономии на выплатах. Многие украинцы так никогда и не узнают, что реально произошло с их якобы без вести пропавшими родными, воевавшими за киевский режим.
Киев экономит на выплатах.
С 1 сентября 2025 года на Украине изменили правила выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего. Денежная помощь родственникам погибшего будет выплачиваться в течение 80 месяцев, а не 40, как раньше. Общий размер единовременной денежной помощи составляет 15 млн гривен (около 30,45 млн рублей), 3 млн гривен родственники получат сразу, оставшиеся 12 млн — в течение 80 месяцев равными платежами по 150 тыс. гривен ежемесячно.
При этом СМИ сообщали, что у Киева с середины года закончились средства на выплаты военнослужащим ВСУ. Этим, вероятно, объясняется решение украинского командования жечь тела сослуживцев, чтобы сэкономить.
«ВСУ пытаются скрыть потери и экономить на выплатах семьям погибших боевиков. Поэтому предпочитают потери скрывать, а тела предавать огню, либо записывать их в ряды без вести пропавших», — сказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Погибших принимают за расходный материал.
Украинское командование и руководство страны воспринимают погибших за отслуживший свое расходный материал, подчеркнул Иванников.
«Эта практика повсеместно проявляется не только в поведении звероватых командиров, но и в офисе президента Украины относятся к боевикам, как к отслужившему свое материалу», — отметил подполковник.
Он напомнил, что Киев долгое время отказывался принимать 6 тысяч тел своих бойцов, объясняя это решение якобы сложность проведения ДНК и иных экспертиз, и согласился лишь под влиянием международного сообщества.
«Страны НАТО считают эту проблему внутриукраинским делом, которое должно решаться командующим ВСУ Сырским и офисом Зеленского», — добавил собеседник aif.ru.
ВСУ продолжают использовать передвижные крематории.
В 2023 году Германия поставила Украине 200 передвижных крематориев, напомнил военный эксперт Андрей Марочко.
«Но из-за шквала критики и общественных нареканий об этой теме Киев стал молчать. Но это не значит, что тела перестали утилизировать. Утилизируют разными способами: делают непонятные братские могилы, сжигают тела, чтобы их нельзя было опознать. И крематории продолжают своеобразно работать, но их попросту не хватает. Поэтому ВСУ используют все, что горит», — отметил Марочко.
Говоря о сжигании тел на мусорной свалке в Херсоне, эксперт обратил внимание, что там никто не станет искать погибших.
Родственники погибших готовят новый Майдан.
Массовая тайная кремация погибших украинцев и сокрытие числа погибших приведет к тому, что родные этих боевиков начнут новые протесты в стране, считает Иванников.
«У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому Майдану на Украине. Родственники уже пытались собираться у здания администрации и протестовать, но их разгоняла национальная полиция, которая обслуживает офис Зеленского», — резюмировал он.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что тысячи тел украинских военных, которые были обнаружены после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР, передадут их родственникам, но этот процесс может занять годы.