«У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому Майдану на Украине. Родственники уже пытались собираться у здания администрации и протестовать, но их разгоняла национальная полиция, которая обслуживает офис Зеленского», — резюмировал он.