Горемыкин вручил награды бойцам СВО и медработникам в госпитале в Волгограде

Видео © Минобороны России.
«Заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин наградил военнослужащих — участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию, медицинский персонал и волонтёров в военном госпитале в Волгограде», — сказано в заявлении ведомства.
В ходе визита Горемыкин выразил военнослужащим благодарность от имени министра обороны Андрея Белоусова, отметив их мужество, храбрость, стойкость и отвагу. Замглавы МО подчеркнул, что они являются настоящими защитниками Отечества, и их труд, бойцовские качества и верность присяге вызывают гордость.
За проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Медперсонал госпиталя за личные заслуги в восстановлении и реабилитации военнослужащих был награждён медалями Минобороны «За помощь и милосердие».
Ранее восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области получили государственные награды за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Шестерых сотрудников из Белгородского и Борисовского районов представили к наградам за героизм во время атаки украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка. Тогда под удар попали автомобили скорой помощи и гражданский транспорт, в результате чего погибли семь мирных жителей, 42 человека, включая троих детей, получили ранения.