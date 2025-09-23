Горемыкин вручил награды бойцам СВО и медработникам в госпитале в Волгограде

Ранее восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области получили государственные награды за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Шестерых сотрудников из Белгородского и Борисовского районов представили к наградам за героизм во время атаки украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка. Тогда под удар попали автомобили скорой помощи и гражданский транспорт, в результате чего погибли семь мирных жителей, 42 человека, включая троих детей, получили ранения.