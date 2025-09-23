Соловьев: за игнорирование электронной повестки выпишут штраф до ₽30 тыс

«Не сообщил о переезде — от 10 до 20 тысяч рублей. Не уведомил, что покидает место жительства во время призыва на срок более трех месяцев — от 10 до 20 тысяч. Не сообщил о выезде из России на срок более шести месяцев — от пяти до 15 тысяч. Потерял и испортил документы воинского учета — 3−5 тысяч», — отметил юрист.