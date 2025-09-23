Ричмонд
Соловьев: за игнорирование электронной повестки выпишут штраф до ₽30 тыс

Юрист Иван Соловьев сообщил, что если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, то штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Призывникам, которые в установленные сроки не явились в военкомат после получения электронной или бумажной повестки, могут грозить штрафы, предупредил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.

«Если гражданин не явился в военкомат без уважительной причины, могут быть штрафные санкции и ограничения. Административная ответственность при единичных случаях нарушения воинской обязанности: если не явился в военкомат без уважительной причины — штраф от 10 до 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, Иван Соловьев перечислил нарушения, за которые также могут оштрафовать призывников. В частности, если человек не сообщил в военный комиссариат об изменении семейного положения, то ему грозит взыскание от одной до пяти тысяч рублей.

«Не сообщил о переезде — от 10 до 20 тысяч рублей. Не уведомил, что покидает место жительства во время призыва на срок более трех месяцев — от 10 до 20 тысяч. Не сообщил о выезде из России на срок более шести месяцев — от пяти до 15 тысяч. Потерял и испортил документы воинского учета — 3−5 тысяч», — отметил юрист.

При этом Иван Соловьев рассказал, что электронная повестка считается врученной, даже если призывник ее не видел или не имел аккаунта в специальном реестре.