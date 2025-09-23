В ГД удивились, что замок Пугачевой в Грязи еще не обесточили из-за долгов

«Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки. Конечно, там есть определенные процедуры. За 20 дней должны предупредить владельца помещения об ограничении подачи электроэнергии, потом еще за 10 дней — о полном отключении. В течение месяца можно было полностью дом обесточить», — отметила Разворотнева.