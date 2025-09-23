В ГД удивились, что замок Пугачевой в Грязи еще не обесточили из-за долгов

В замке артистки Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* давно пора было отключить электричество, учитывая накопившийся долг за ЖКХ в размере более полумиллиона рублей, сообщила aif.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Таким образом она прокомментировала находящийся в производстве московского Черемушкинского суда иск о неуплате более 500 тысяч рублей за электричество в их замке в деревне Грязь.
«Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки. Конечно, там есть определенные процедуры. За 20 дней должны предупредить владельца помещения об ограничении подачи электроэнергии, потом еще за 10 дней — о полном отключении. В течение месяца можно было полностью дом обесточить», — отметила Разворотнева.
Подготовка дела к судебному разбирательству по долгам за замок Пугачевой назначена на 25 сентября.
* Физическое лицо, внесённое Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ.