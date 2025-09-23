Штурм Калушского ТЦК на Украине местными жителями — пока еще не начало массового бунта жителей Незалежной. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного», — отметил российский дипломат.
В начале августа этого года женщины устроили бунт на стадионе «Локомотив» в украинской Виннице. Туда накануне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) привезли почти 100 мужчин, которых, видимо, планируется мобилизовать.
Ранее российская армия нанесла удары по центрам территориального комплектования на Украине. Для этого ВС РФ задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.