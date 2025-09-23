Россиян предупредили о новой обманной схеме со СДЭК: что придумали мошенники

Россияне становятся жертвами новой мошеннической схемы. Злоумышленники начали звонить и представляться курьерами СДЭК. Мошенники крадут данные, получая от жертвы код подтверждения из СМС. Об этом предупредил депутат Госдумы Антон Немкин, пишет ТАСС.
Парламентарий объяснил, как действует схема. Мошенник звонит пользователю и представляется курьером. Затем злоумышленник получает от жертвы код подтверждения, якобы необходимый для осуществления заказа. На самом деле он дает доступ к порталу «Госуслуг» или банковскому кабинету.
«Злоумышленники быстро адаптируют “легенды” под знакомые сервисы. Если раньше фигурировали представители банков, прокуратуры или Центробанка, то теперь под влиянием Интернета компании, с влиянием мировых сообществ, регулярно взаимодействуют. Для мошенников это способ вызвать защиту — ведь почти у каждого из нас есть опыт получения посылки», — констатировал Антон Немкин.
Мошенники также обманывают россиян через сайты знакомств. Они придумывают трогательные истории и втираются в доверие.