Россиян предупредили о новой обманной схеме со СДЭК: что придумали мошенники

«Злоумышленники быстро адаптируют “легенды” под знакомые сервисы. Если раньше фигурировали представители банков, прокуратуры или Центробанка, то теперь под влиянием Интернета компании, с влиянием мировых сообществ, регулярно взаимодействуют. Для мошенников это способ вызвать защиту — ведь почти у каждого из нас есть опыт получения посылки», — констатировал Антон Немкин.