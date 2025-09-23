В МВД разъяснили за что положена награда в 1 млн при розыске преступников

Вознаграждение в 1 миллион рублей полагается за информацию о местонахождении наиболее опасных лиц, совершивших резонансные преступления. Они включены в специальный список, который можно найти на отдельной странице сайта ведомства. Об этом рассказали aif.ru в МВД.
«В список “Десять особо опасных преступников”, за информацию о местонахождении которых объявляется вознаграждение, помещаются лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс», — говорится в ответе ведомства на запрос aif.ru.
Ранее СМИ обратили внимание, что в список самых опасных разыскиваемых лиц включены основатели спецподразделения ГУР МО Украины «Кракен»* Сергей Величко** и Константин Немичев**.
«Размещение данных преступников на странице “Внимание, розыск!” осуществляется по решению следственных органов, органов дознания и судебных органов, а также на основании приказа МВД России от 6 июля 2018 г. № 356 “Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших”, — говорится в ответе Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.
Из приказа следует, что вознаграждение выплачивается гражданину, если он представил достоверную информацию в период размещения объявления, после чего:
— преступление раскрыто,
— задержаны лица, совершившие преступление.
При этом, в некоторых случаях, за помощь в правоохранительным органам допускается вознаграждение до 3 миллионов рублей. При этом, требуется решение заместителя министра внутренних дел. При во взнаграждении свыше 3 миллионов рублей требуется решение главы МВД.
В случаях, если преступник находится на территории иностранного государства, решается вопрос о его выдаче Российской Федерации. В список наиболее опасных разыскиваемых лиц кроме Величко и Немичева входят «орский маньяк» Валерий Андреев, киллер 90-х Олег Тимошенко и другие преступники.
Как ранее сообщал aif.ru, один из фигурантов списка, член уральской ОПГ «Чистильщики» Семен Ермолинский, который также входил в реестр самых опасных преступников, скончался до 2025 года.
* — террористическая организация, запрещенная в России.
** — внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.