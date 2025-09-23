В МВД разъяснили за что положена награда в 1 млн при розыске преступников

«Размещение данных преступников на странице “Внимание, розыск!” осуществляется по решению следственных органов, органов дознания и судебных органов, а также на основании приказа МВД России от 6 июля 2018 г. № 356 “Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших”, — говорится в ответе Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.