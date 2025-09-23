Авиарейсы из Иркутска в Москву были задержаны из-за сигнала «ковер»

По данным пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко, ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полётов. Как сообщается в тг-канале (18+) аэропорта Шереметьево, на данный момент рейсы на прилёт выполняются по расписанию, вылеты происходят по очерёдности. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями через колл-центры авиакомпаний.