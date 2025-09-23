Авиарейсы из Иркутска в Москву были задержаны из-за сигнала «ковер»

Несколько рейсов из Иркутска и Улан-Удэ в Москву были задержаны и отменены из-за сигнала «Ковёр» и введённых мер безопасности в столице России. В настоящее время ограничения воздушного пространства над Шереметьево сняты, полёты возвращаются к штатному режиму, пишет ИА IrkutskMedia.
По данным пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко, ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полётов. Как сообщается в тг-канале (18+) аэропорта Шереметьево, на данный момент рейсы на прилёт выполняются по расписанию, вылеты происходят по очерёдности. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями через колл-центры авиакомпаний.
Скоплений пассажиров в аэропорту Шереметьево не наблюдается. Аэропорт совместно с авиакомпаниями предпринимает меры для стабилизации суточного плана полётов.
Среди затронутых направлений — два рейса Иркутск — Москва, рейс Москва — Улан-Удэ — Иркутск, а также отменённые вылет и прилёт по маршруту Улан-Удэ — Москва (Шереметьево).
Также, по сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, ночью 23 сентября силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотников, уничтожив 26 БПЛА.
Ранее ИА UlanMedia сообщало, что в Улан-Удэ утром отменили авиарейс «Аэрофлота» в Москву. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прилёт ещё вечером 22 сентября.