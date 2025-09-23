Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы из Иркутска в Москву были задержаны из-за сигнала «ковер»

В настоящее время ограничения в небе над Шереметьево сняты, вылеты постепенно восстанавливают.

Источник: Krasnoyarskmedia

Несколько рейсов из Иркутска и Улан-Удэ в Москву были задержаны и отменены из-за сигнала «Ковёр» и введённых мер безопасности в столице России. В настоящее время ограничения воздушного пространства над Шереметьево сняты, полёты возвращаются к штатному режиму, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко, ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полётов. Как сообщается в тг-канале (18+) аэропорта Шереметьево, на данный момент рейсы на прилёт выполняются по расписанию, вылеты происходят по очерёдности. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями через колл-центры авиакомпаний.

Скоплений пассажиров в аэропорту Шереметьево не наблюдается. Аэропорт совместно с авиакомпаниями предпринимает меры для стабилизации суточного плана полётов.

Среди затронутых направлений — два рейса Иркутск — Москва, рейс Москва — Улан-Удэ — Иркутск, а также отменённые вылет и прилёт по маршруту Улан-Удэ — Москва (Шереметьево).

Также, по сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, ночью 23 сентября силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотников, уничтожив 26 БПЛА.

Ранее ИА UlanMedia сообщало, что в Улан-Удэ утром отменили авиарейс «Аэрофлота» в Москву. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прилёт ещё вечером 22 сентября.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше