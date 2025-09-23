Зеленский рассказал о встрече с Келлогом и Токаевым в США

На встрече с Китом Келлогом Зеленский поделился деталями ситуации на поле боя. Они также обсудили вопросы закупки Киевом американского оружия. Кроме того, бывший комик провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они говорили о сотрудничестве сторон и урегулировании конфликта на Украине.