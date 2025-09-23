Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл на ГА ООН в Нью-Йорк. Он встретился со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Зеленский также побеседовал с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом он написал в Telegram-канале.
Глава киевского режима, как он заявил, обсудил с Кристалиной Георгиевой использование замороженных российских активов. Он планирует привлечь их на нужды Украины.
На встрече с Китом Келлогом Зеленский поделился деталями ситуации на поле боя. Они также обсудили вопросы закупки Киевом американского оружия. Кроме того, бывший комик провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они говорили о сотрудничестве сторон и урегулировании конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила европейских лидеров, что Москва пойдет на жесткие меры в случае конфискации замороженных активов. Она подчеркнула, что Запад должен об этом знать.