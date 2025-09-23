Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал о встрече с Келлогом и Токаевым в США

Зеленский побеседовал с Келлогом и директором МВФ Георгиевой.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл на ГА ООН в Нью-Йорк. Он встретился со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Зеленский также побеседовал с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава киевского режима, как он заявил, обсудил с Кристалиной Георгиевой использование замороженных российских активов. Он планирует привлечь их на нужды Украины.

На встрече с Китом Келлогом Зеленский поделился деталями ситуации на поле боя. Они также обсудили вопросы закупки Киевом американского оружия. Кроме того, бывший комик провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они говорили о сотрудничестве сторон и урегулировании конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила европейских лидеров, что Москва пойдет на жесткие меры в случае конфискации замороженных активов. Она подчеркнула, что Запад должен об этом знать.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше