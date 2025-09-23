От скамейки запасных до мирового признания: Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира в сезоне 2024−2025.
В театре «Шатле» в Париже прошла 69-я церемония присуждения премии «Золотой мяч». Эта награда, учрежденная французским изданием France Football в 1956 году, на протяжении многих лет считается одним из главных символов индивидуального достижения в мировом футболе. На этот раз ее обладателем стал французский спортсмен Усман Дембеле, который выступает за клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»). Однако путь футболиста к этому пьедесталу был самым непростым из всех, кто ранее был удостоен этой престижной премии.
Победитель премии определялся на основании голосования специализированных журналистов из ста стран, входящих в первую сотню рейтинга ФИФА. При выборе лауреата учитывались три основных критерия: личные достижения игрока, успехи его команды, а также соответствие принципам честной игры (fair play — прим. URA.RU).
Помимо главной, были и другие номинации. В частности, игрок испанской Барселоны Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом сезона, а лучшим тренером в этом году признан Луис Энрике, который тренирует французский «ПСЖ». Трофей Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу, получил Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за английский «Манчестер Сити». Подробнее о том, как проходила церемония награждения и о биографии обладателя «Золотого Мяча» — в материале URA.RU.
Почему именно Дембеле вручили «Золотой мяч 2025».
В прошедшем футбольном сезоне Дембеле выиграл Лигу чемпионов, выступая за «ПСЖ’Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости.
Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Усман Дембеле был признан лучшим игроком мира по итогам минувшего сезона и удостоен награды «Золотой мяч». Торжественная церемония вручения премии состоялась в Париже.
«Спасибо всем. То, что только что со мной произошло, невероятно. У меня нет слов. Это был потрясающий сезон в “ПСЖ”. Я пережил невероятные вещи, и я немного нервничаю. Это непросто», — отметил Дембеле. Его слова приводит испанский портал ESPN.
Также футболист, выступая за сборную Франции, занял третье место в турнире Лиги нацийФото: Алексей Филиппов/РИА Новости.
В прошлом сезоне 28-летний Дембеле отличился 37 забитыми мячами и 16 результативными передачами. В составе парижского клуба он стал победителем Лиги чемпионов сезона 2024−2025, национального первенства, Кубка и Суперкубка Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В составе сборной Франции футболист завоевал бронзовые медали Лиги наций. Все это сделало его основным претендентом на победу. Особые слова благодарности после объявления результатов футболист посвятил тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, который также был признан лучшим наставником по итогам прошедшего футбольного сезона.
«Я также хотел бы поблагодарить весь персонал ПСЖ, который был просто великолепен. Луис Энрике, который мне как отец. Он сыграл очень важную роль в моей карьере, хотя она еще не закончена. Спасибо всем моим товарищам по команде. Мы выиграли почти все. Вы были рядом со мной, и вместе мы поднялись на новый уровень, чтобы завоевать эти командные трофеи. Это личная награда, но мы все разделяем этот успех как команда», — подчеркнул футболист.
От разочарования до признания.
Биография.
Дембеле, играя за немецкую «Боруссию», в 20 лет стал обладателем Кубка ГерманииФото: Алексей Филиппов/РИА Новости.
Усман Дембеле родился 15 мая 1997 года в городе Вернон на северо-западе Франции, в регионе Нормандия. Его отец из Мали, а мама имеет корни из Мавритании и Сенегала.
Дембеле начал играть в футбол с ранних лет. В 2004 году он начал совершенствовать свои навыки в школе клуба «Мадлен». С 2009 по 2010 год он занимался в футбольной школе «Эвре». В 2014—2015 годах Дембеле играл за вторую команду французского «Ренна», а в 2015—2016 годах — уже за основной состав этого клуба. В 2016—2017 годах он выступал за дортмундскую «Боруссию» и вместе с ней в 2017 году выиграл Кубок Германии. Однако после этого карьера у спортсмена пошла на спад. Француз мог и вовсе не дойти до высоких наград.
Трансфер в Барселону и скамейка запасных.
Перед переходом в «ПСЖ» Дембеле выступал за «Барселону», где у игрока были взлеты и паденияФото: Нафис Сиразетдинов/РИА Новости.
В «Боруссии» Дортмунд у Дембеле был стремительный взлет. После чего его заметили в «Барселоне» — одном из известнейших и титулованных европейских клубов. «Барса» приобрела француза за рекордные на тот момент для испанской команды 105 миллионов евро.
Однако при переходе в новый для себя клуб Дембеле ждала полоса неудач. Сперва множество травм — 14 мышечных повреждений и почти 800 пропущенных игровых дней в сумме. В прессе также стали появляться материалы, в которых упоминалось пристрастие игрока к видеоиграм. Также сообщалось, что футболист имеет большие проблемы с дисциплиной. Из-за чего Дембеле все чаще начал находиться на скамейке запасных.
«Барселона» предоставил ему персонального повара с целью формирования правильных пищевых привычек, в то время как в СМИ его часто описывали как одаренного, но нерадивого игрока. Сам Дембеле рассказывал, что был юн и не относился всерьез к своему развитию в спорте.
«В силу возраста я многого не понимал. Пресса преувеличивала, но доля правды была. Я научился быть профессионалом», — вспоминал футболист.
После перехода в «ПСЖ» французкий игрок за два последних года выиграл с этим клубом множество трофеевФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Все изменилось в 2021 году, когда тренировать игроков пришел Хавьер Эрнандес Креус, более известный, как Хави. В прошлом один из самых известных и титулованных игроков «Барселоны». При нем француз начал кардинально меняться. В течение последних двух сезонов в Каталонии Дембеле не сталкивался с серьезными травмами и занял первое место по количеству голевых передач в Ла Лиге (испанская футбольная лига — прим. URA.RU). Всего в составе испанского клуба футболист трижды выиграл национальный чемпионат (2018, 2019, 2023), дважды — Кубок Испании (2018, 2021) и Суперкубок Испании (2018, 2023).
В 2023 году Дембеле перешел во французский «ПСЖ», где лишь продолжил расти, став в итоге одним из самых мастеровитых игроков в мире. Вместе с командой он дважды становился победителем чемпионата Франции (2024, 2025), а также дважды завоевывал Кубок Франции (2024, 2025) и Суперкубок страны (2023, 2024). Кроме того, футболист по разу выиграл Лигу чемпионов УЕФА (2025) и Суперкубок УЕФА (2025). В общей сложности за «Пари Сен-Жермен» он провел 185 встреч во всех турнирах, оформив 40 забитых мячей.
Кто победил в других номинациях «Золотого мяча».
В ходе церемонии, прошедшей в театре Шатле, были отмечены лауреаты и в других категориях, помимо обладателя главной награды. Начиная с нынешнего года, аналогичные премии вручаются также и в женском футболе.
«Золотой мяч», помимо Дембеле, третий год подряд получила испанка Айтана Бонмати, выступающая за женскую команду «Барселоны» и сборную Испании;Трофей Йохана Кройфа (присуждается лучшему тренеру): Луис Энрике («ПСЖ»), Сарина Вигман (руководящая женской сборной Англии);Трофей Льва Яшина (выдается лучшему вратарю): Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити», сборная Италии), Ханна Хэмптон («Челси», женская сборная Англии);Трофей Раймона Копа (награда лучшему молодому игроку): Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), Вики Лопес («Барселона», женская сборная Испании);Трофей Герда Мюллера (вручается лучшему бомбардиру, то есть тому, кто забил больше всего голов): Виктор Дьекереш («Спортинг»/ «Арсенал», сборная Швеции), Ева Пайор («Барселона», женская сборная Испании);Лучшими командами прошедшего сезона признаны «ПСЖ» и женский «Арсенал» (Англия).