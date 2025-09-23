От скамейки запасных до мирового признания: Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

«Я также хотел бы поблагодарить весь персонал ПСЖ, который был просто великолепен. Луис Энрике, который мне как отец. Он сыграл очень важную роль в моей карьере, хотя она еще не закончена. Спасибо всем моим товарищам по команде. Мы выиграли почти все. Вы были рядом со мной, и вместе мы поднялись на новый уровень, чтобы завоевать эти командные трофеи. Это личная награда, но мы все разделяем этот успех как команда», — подчеркнул футболист.