Юрист Соловьев рассказал о трех способах вручения повесток в военкомат

«Можно зарегистрироваться, найти сайт реестр повесток, но это на крайний случай. А так — это “Госуслуги”, личный кабинет на “Госуслугах”. Все это дублируется в Москве на mos.ru. Так что надо заходить, смотреть. Все там размещается», — подчеркнул эксперт.