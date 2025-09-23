Юрист Соловьев рассказал о трех способах вручения повесток в военкомат

Призывнику могут вручить повестку по месту жительства, разместить ее в специальном реестре или же отправить заказным письмом, сообщил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
«Уведомление, повестка, оно может быть вручено по месту жительства, работы, учебы, а также размещено в реестре электронных повесток или отправлено заказным письмом. Три пути, как может человек его получить», — рассказал собеседник издания.
Иван Соловьев отметил, что электронные и бумажные повестки имеют равную юридическую силу и одинаковый срок действия. Он обратил внимание, что электронный вариант выглядит как бумажный, но в нем стоит цифровая подпись. Юрист также сообщил, что призывник может следить за уведомлением о получении повестки на «Госуслугах».
«Можно зарегистрироваться, найти сайт реестр повесток, но это на крайний случай. А так — это “Госуслуги”, личный кабинет на “Госуслугах”. Все это дублируется в Москве на mos.ru. Так что надо заходить, смотреть. Все там размещается», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что реестр повесток работает с 9 мая по всей России.
При этом Иван Соловьев рассказал, что электронная повестка считается врученной, даже если призывник ее не увидел или не имел аккаунта в специальном реестре.