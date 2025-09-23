Ричмонд
Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил скептицизм относительно возможности скорого завершения конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Fox New.

Турецкий лидер заявил, что не думает, что конфликт завершится в ближайшее время.

— Я не очень верю, что это случится, — отметил он в интервью, комментируя текущую ситуацию.

Ранее Эрдоган заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к личной встрече. После возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае президент Турции рассказал, что во время встречи с Путиным они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине «справедливым миром».

19 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что он надеется и рассчитывает, что связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине события пройдут.

16 сентября Владимир Зеленский заявил, что он готов встретиться с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но без «каких-либо условий». При этом украинский президент подчеркнул, что трехсторонние переговоры должны пройти не в Москве.

