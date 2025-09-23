Фестиваль родных языков прошел в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске отметили языковое богатство Прибайкалья.
В Доме молодежи 20 сентября прошел яркий фестиваль, посвященный родным языкам. Целью этого события стало сохранение и популяризация культурного наследия народов, населяющих регион, а также укрепление дружбы между ними.
Участники, представляющие разные национальности, продемонстрировали самобытность своих традиций и языков. Программа включала три конкурсных направления: «Большая рыба» (видеоработы), «Художественное слово» и «Вокальное исполнительство».
Иркутский творческий клуб «Созвездие» выступил во всех номинациях. Как сообщает пресс-служба городской администрации, особое впечатление произвела 92-летняя Лидия Абражкина-Марусова. Она стала финалисткой конкурса «Художественное слово», представив фрагмент проекта «Детство, опаленное войной». Вокальный ансамбль «Марьина роща» под руководством Елены Морозовой завоевал первое место в номинации «Вокальное исполнительство», а ансамбль русской песни «Маков цвет» (руководитель Елена Белых) вошел в десятку лучших. Главный приз конкурса «Большая рыба» — гран-при — достался Ольге Солодковой и Елене Белых за видеоролик «Масленица. Понедельник-встреча», в котором жюри высоко оценило работу участников массовки.
Фестиваль стал местом встречи и обмена опытом между представителями разных культур. Все собравшиеся смогли погрузиться в мир языкового разнообразия благодаря мастер-классам, интерактивной «Ярмарке языков» и конкурсным выступлениям.
Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей, министерство культуры Иркутской области, Центр культуры коренных народов Прибайкалья, региональное отделение «Ассамблеи народов России», администрация Иркутска и другие партнеры.