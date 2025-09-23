Ричмонд
Матч «Авангарда» со СКА покажут два федеральных телеканала: где смотреть?

Для омичей это вторая выездная игра в сезоне. Предыдущий матч завершился впечатляющей победой со счётом 1:6.

Источник: Om1 Омск

23 сентября хоккейный клуб «Авангард» проведёт выездной матч против СКА в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 22:30 по омскому времени (19:30 по московскому времени).

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах KHL, KHL Prime, «12 канал Омск», а также на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».

В межсезонье СКА пережил масштабную перестройку: сменилось руководство, произошли значительные изменения в тренерском штабе и составе команды. С клубом попрощался Роман Ротенберг, а на пост главного тренера пришёл Игорь Ларионов, ранее работавший в нижегородском «Торпедо».

За всю историю встреч «Авангарда» и СКА в чемпионатах было сыграно 85 матчей. В этом противостоянии «Авангард» впереди с 45 победами, 4 ничьими и 36 поражениями, забив 241 шайбу против 225 у СКА.

В прошлом сезоне на матче в Санкт-Петербурге победу одержал СКА — 4:1. Но в ноябре «Авангард» взял реванш на домашнем льду — 2:1.