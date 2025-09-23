Омским многодетным семьям теперь можно продлить удостоверение не выходя из дома

Также в министерстве отметили, что при необходимости личного посещения, омичи могут обратиться в любой офис центра «Мои документы» по экстерриториальному принципу. Для планировании визита и экономии времени на официальном сайте мфц-омск.рф в разделе «Загруженность офисов онлайн» доступна актуальная информация о среднем времени ожидания и количестве работающих окон в каждом подразделении. Это позволяет гражданам выбрать наиболее удобное время для посещения. Кроме того, записаться на прием можно через единый колл-центр МФЦ по телефону 122 (добавочная цифра 5).