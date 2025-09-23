Ричмонд
Омским многодетным семьям теперь можно продлить удостоверение не выходя из дома

Возможность оформить омичам необходимые документы предоставил портал Госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

О новой возможности оперативного и удобного способа продления срока регистрации многодетной семьи с помощью портала Госуслуг рассказали в пресс-службе минтруда Омской области.

«Жители региона могут оформить необходимые документы, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг. Данный сервис доступен 24/7, обеспечивает удобство и безопасность процедуры. А для тех, кто нуждается в помощи при подаче заявления через портал Госуслуг, предусмотрена помощь от сотрудников МФЦ в любом из омских офисов. В этом случае запись на прием не требуется. Наши специалисты готовы оказать содействие на всех этапах: от сканирования документов до финальной отправки заявления», — говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что при необходимости личного посещения, омичи могут обратиться в любой офис центра «Мои документы» по экстерриториальному принципу. Для планировании визита и экономии времени на официальном сайте мфц-омск.рф в разделе «Загруженность офисов онлайн» доступна актуальная информация о среднем времени ожидания и количестве работающих окон в каждом подразделении. Это позволяет гражданам выбрать наиболее удобное время для посещения. Кроме того, записаться на прием можно через единый колл-центр МФЦ по телефону 122 (добавочная цифра 5).