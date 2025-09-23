Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи начнут предупреждать беременных о связи парацетамола с аутизмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских врачей вскоре начнут официально уведомлять о возможной связи между приёмом ацетаминофена (парацетамола) во время беременности и риском развития аутизма у ребёнка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских врачей вскоре начнут официально уведомлять о возможной связи между приёмом ацетаминофена (парацетамола) во время беременности и риском развития аутизма у ребёнка. Его выступление транслировалось на портале C-Span.

По словам главы Белого дома, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет доводить до медиков информацию о потенциальной угрозе, связанной с использованием препарата беременными женщинами.

Трамп отметил, что примерно два десятилетия назад в США аутизм фиксировался лишь у одного из десяти тысяч детей, тогда как сегодня диагноз ставится каждому 31-му ребёнку. При этом, по его словам, в ряде шатов, включая Калифорнию, заболевание встречается у каждого двенадцатого мальчика.

Ранее, 22 сентября 2025 года, сообщалось, что министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший намерен инициировать исследование, связывающее употребление парацетамола во время беременности с риском развития аутизма.

Читайте также: В США начали крестовый поход против парацетамола.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше