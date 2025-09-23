Врачи начнут предупреждать беременных о связи парацетамола с аутизмом

Трамп отметил, что примерно два десятилетия назад в США аутизм фиксировался лишь у одного из десяти тысяч детей, тогда как сегодня диагноз ставится каждому 31-му ребёнку. При этом, по его словам, в ряде шатов, включая Калифорнию, заболевание встречается у каждого двенадцатого мальчика.