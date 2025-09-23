Врачи начнут предупреждать беременных о связи парацетамола с аутизмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских врачей вскоре начнут официально уведомлять о возможной связи между приёмом ацетаминофена (парацетамола) во время беременности и риском развития аутизма у ребёнка. Его выступление транслировалось на портале C-Span.
По словам главы Белого дома, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет доводить до медиков информацию о потенциальной угрозе, связанной с использованием препарата беременными женщинами.
Трамп отметил, что примерно два десятилетия назад в США аутизм фиксировался лишь у одного из десяти тысяч детей, тогда как сегодня диагноз ставится каждому 31-му ребёнку. При этом, по его словам, в ряде шатов, включая Калифорнию, заболевание встречается у каждого двенадцатого мальчика.
Ранее, 22 сентября 2025 года, сообщалось, что министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший намерен инициировать исследование, связывающее употребление парацетамола во время беременности с риском развития аутизма.
