Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке на полях ООН: о чем говорили политики

Токаев выступил за дипломатическое урегулирование конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Политики, как отмечается провели беседу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в публикации, добавив, что Зеленский, в свою очередь, высказал свой взгляд на ситуацию на Украине.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский пока не достигли договоренности о встрече во время сессии Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что Зеленский принципиально будет выступать против участия миссии ООН в Украине, для нас важно разместить в стране только дружественных военных из НАТО, договоренности с Британией и Францией уже достигнуты".

