Состояние школы № 2 в Колывани вызывает беспокойство у новосибирцев

В посёлке городского типа Колывань Новосибирской области родители выражают обеспокоенность по поводу капитального ремонта местной школы № 2, построенной в 1880 году. По мнению родителей, чьи дети посещают эту школу, зданию учебного заведения требуется капитальный ремонт. Местные жители опасаются, что под видом «капремонта» будет проведена лишь косметическая реконструкция без устранения серьёзных проблем. По словам жителей посёлка, ранее школу уже признавали аварийной, но после установки стяжек сняли аварийный статус с здания.
«Школа предназначена для 330 учеников, а учатся 550. Каких-то серьёзных ремонтов в школе не было ранее, только сейчас ремонтируют. Но в ходе этого ремонта даже не меняют перекрытия», — рассказала в разговоре с Om1.ru жительница Колывани Евгения Малянина.
Она дополнила, что на данный момент в школе уже покрасили стены и сделали обшивку снаружи. Но такой ремонт не внушает доверия жителям.
«Чую, что это мина замедленного действия», — резюмировала женщина.
Напомним, на минувшей неделе в регионе произошёл нашумевший инцидент. 21 сентября утром в городе Татарске Новосибирской области частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов.