Состояние школы № 2 в Колывани вызывает беспокойство у новосибирцев

В посёлке городского типа Колывань Новосибирской области родители выражают обеспокоенность по поводу капитального ремонта местной школы № 2, построенной в 1880 году. По мнению родителей, чьи дети посещают эту школу, зданию учебного заведения требуется капитальный ремонт. Местные жители опасаются, что под видом «капремонта» будет проведена лишь косметическая реконструкция без устранения серьёзных проблем. По словам жителей посёлка, ранее школу уже признавали аварийной, но после установки стяжек сняли аварийный статус с здания.