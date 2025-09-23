Ричмонд
В Омске бесплатно выступит экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина

Мероприятие состоится в 18:00.

Источник: Om1 Омск

В Омске 27 сентября состоится яркое событие — в рамках регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России» пройдёт развлекательная программа, а в качестве главного приза участники смогут выиграть новый автомобиль «Лада Веста».

Для детей таксистов подготовили увлекательные конкурсы, среди которых гонки на детских электромобилях и интерактивные викторины по правилам дорожного движения с розыгрышем детского электромобиля.

Кроме того, в программе мероприятия — выставка электромобилей, электробусов и современных зарядных станций, что позволит ознакомиться с новейшими технологиями в сфере транспорта.

Завершится день концертным выступлением экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной и её группы «RASA». Концерт пройдёт в 18:00 возле ТЦ «Континент» и будет доступен для всех желающих бесплатно.

