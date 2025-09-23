Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-помощница Байдена Тара Рид назвала большой честью получение паспорта РФ

Американка, получившая гражданство РФ, призналась, что влюбилась в Россию.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид (сейчас её имя Александра Тара МакКейб) считает большой честью предоставление ей российского гражданства. Об этом она заявила журналистам.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — сказала женщина, слова которой приводит RT.

Рид также призналась в своей любви к стране.

«Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться», — подчеркнула она.

Кроме того, женщина рассказала о планах по изучению русского языка.

Напомним, о своём желании получить российское гражданство Тара Рид сообщала ещё в 2023 году. При этом она заявляла, что хотела бы сохранить американский паспорт. Рид работала в Сенате Конгресса США в 1990-е годы.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше