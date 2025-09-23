Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 сентября 2025:
1. Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готова обвинить во всех грехах Россию.
2. Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.
3. Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».
4. Обращение президентки к народу Молдовы: прозвучали трагедия и паника, но не было ни слова о реальных проблемах простых людей.
5. Еще два дня — и «летней» осени конец: В Молдове резко меняется погода — на смену жаре идёт похолодание до +15 градусов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.
Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).
Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.
Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).
Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.
Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).