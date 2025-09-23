Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 23 сентября 2025: Сколько заплатил Цуцу, чтобы попасть из Украины в Приднестровье; почему Санду готовится к проигрышу ПАС на выборах в парламент; еще четыре года такой власти и даже

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 23 сентября 2025:

1. Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готова обвинить во всех грехах Россию.

2. Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.

3. Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».

4. Обращение президентки к народу Молдовы: прозвучали трагедия и паника, но не было ни слова о реальных проблемах простых людей.

5. Еще два дня — и «летней» осени конец: В Молдове резко меняется погода — на смену жаре идёт похолодание до +15 градусов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.

Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).

Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.

Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).

Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.

Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).