Большая вода отошла от жилых домов в омской Тавричанке

Согласно данным ГУ МЧС по Омской области, по состоянию на 8:00 вторника, 3 сентября 2025 года, на территории региона больше не фиксируется жилых домов, находящихся в зоне паводка. Напомним, начиная с 18 сентября заявлялось о единственном таком объекте, расположенном в рабочем поселке Таврическое.
Вместе с тем, согласно приведенной информации, остаются подтопленными два приусадебных участка, расположенных в том же райцентре Таврического района Омской области.
Напомним, масштабный паводок на территории указанного населенного пункта стал фиксироваться в середине августа 2025 года, в тот период он назывался сильнейшим за последние 39 лет, а число подтопленных приусадебных участков превышало несколько сотен. Пострадавшим от последствий жителям назначили единовременную денежную выплату.